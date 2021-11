Analist kruipt in de huid van Eden Hazard: "Die vijf of tien miljoen zal zijn pensioen niet maken"

Eden Hazard mag straks bij de Rode Duivels starten, iets wat hij de laatste tijd bij Real Madrid helemaal niet meer meemaakt.

Dat Carlo Ancelotti Hazard niet zal tegenhouden als hij in januari bij Real Madrid wil vertrekken, is al een tijdje bekend. Veel analisten zien Hazard richting Newcastle trekken, maar daar is Philippe Albert helemaal niet van overtuigd.

Al blijft de vraag ook of Eden Hazard zelf echt wel aan een transfer denkt, maar daar is Albert duidelijk over. “Als ik hem was, zou ik in januari van werkgever veranderen in plaats van op mijn contract te blijven zitten", zegt Albert bij Sudpresse.

Wat loonverlies zal hij daar wel moeten bijnemen. “Als je verdiend hebt zoals hij, dan zal 5 of 10 miljoen minder niet verhinderen dat je een gelukkig pensioen zal kennen. Geld mag geen rol spelen in zijn beslissing als hij zijn carrière aan de top wil afsluiten. Hij heeft nog vier of vijf seizoenen in zich, het zou jammer zijn om die daarom te vergooien.”