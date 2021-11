🎥 Club-icoon onder indruk van Belfius Basecamp: "Je zou direct 'goesting' krijgen om terug te beginnen voetballen"

Zaterdag mocht Club Brugge 130 kaarsjes uitblazen. Blauw-zwart vierde dat onder meer door een speciaal tenue op de markt te brengen.

'The Heritage' werd via een filmpje op de social media gepromoot. Zondag deelde blauw-zwart de 'making of' via haar clubkanalen.

Daarin is een hoofdrol weggelegd voor Raoul 'Lotte' Lambert. De goalgetter van weleer lijkt danig onder de indruk van de kleedkamers in het Belfius Basecamp.

"Je zou direct goesting krijgen om terug te beginnen met voetballen", klinkt het onder meer. Waarna de Brugse legende, 77 jaar oud, Hans Vanaken met een knipoog aanmaant om toch maar niet te vertrekken bij Club Brugge.