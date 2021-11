Imke Courtois duidelijk over haar revelatie en verrassing van het seizoen: "Enkel dan zie ik het sputteren"

Interlandbreak. En dus is het hoog tijd om even de competitie te overschouwen en een tussentijdse analyse te maken.

Dat deed ook Imke Courtois. "Union is voor mij de revelatie", is ze duidelijk in De Zondag. "Ze staan meer dan verdiend op kop en staan er al langer dan velen dachten."

Vanzeir

"Een Leicesterscenario? De enige reden waarom het zou kunnen sputteren is de beperkte kern", meent de gewezen Red Flame. "Als het een beetje meezit kunnen ze toch play-off 1 spelen."

"De verrassing qua spelers tot op heden is voor mij Dante Vanzeir, ook gezien het parcours dat hij heeft afgelegd."