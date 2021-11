Weldra opnieuw minder fans in het stadion? Dit legt GEMS op tafel bij het Overlegcomité

GEMS, de expertengroep die de overheid adviseert, zou graag een tijdelijke stopzetting zien van enkele indooractiviteiten. Maar ook in de voetbalstadions zou een en ander kunnen veranderen.

De GEMS adviseert voor grote outdoor sportmanifestaties, zoals professionele voetbalwedstrijden, het gebruik van Covid Safe Ticket, de mondmaskerplicht én de afstandsregel, dit laatste tegen de zin van Pro League. Volgens hen zou CST en mondmaskerplicht ruimschoots moeten volstaan om een evenement op een veilige manier te organiseren.

De afstandsregel zou ervoor kunnen gaan zorgen dat in bepaalde stadions het aantal toeschouwers tijdelijk opnieuw zal moeten afnemen.

"In het begin van het seizoen zijn er afspraken gemaakt na lang en constructief overleg. Toen wisten we al dat er een moeilijke herfst zou aankomen. Alsnog verstrengen lijkt ons niet opportuun", klonk het in een reactie van de Pro League bij Sporza.

Het Overlegcomité komt aanstaande woensdag samen om eventuele nieuwe maatregelen te bespreken.