🎥 Zlatan Ibrahimovic laat zich tegen Spanje van zijn kleinste kant zien: laatste interland gespeeld?

Zweden kon zondagavond niet stunten in Spanje. Alvaro Morata bezorgde La Roja de zege, waardoor Spanje als groepswinnaar zeker is van een ticket voor het WK. Als runner-up moet Zweden in het voorjaar via barrages herkansen.

Zlatan Ibrahimovic (40) begon op de bank tegen Spanje. De Zweedse steraanvaller viel twintig minuten voor tijd in, maar speelde geen rol van betekenis. Al deelde hij in de slotfase deze gemene por uit aan Cesar Azpilicueta. A 2 minuti dalla fine Ibrahimovic che era entrato solo 15 minuti prima si macchia di un inutile colpo alle spalle di Azpilicueta e la scampa nel mancato intervento del Var pic.twitter.com/QD7pq7bmi1 — m (@saulniggez) November 15, 2021 Zlatan Ibrahimovic incasseerde een gele kaart, waardoor hij de eerste wedstrijd van de barrages geschorst zal moeten toekijken. Al liet de veteraan van AC Milan weten dat het niet zeker is of hij nog voor Zweden zal uitkomen. "De play-offs zijn nog erg veraf op dit moment. Ik weet niet of ik er tegen dan nog bij zal zijn", reageerde Ibra na afloop.