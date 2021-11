KV Oostende laat zijn minder gegoede fans niet in de kou staan

Een wedstrijd bijwonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend omwille van de kostprijs. KV Oostende heeft alvast een mooie geste in petto voor de fans die het niet zo breed hebben.

Naar een voetbalwedstrijd gaan kijken is niet voor iedereen even eenvoudig. Voor veel mensen is het kopen van een ticket, iets drinken en/of iets eten uitgaven die zij zich niet kunnen permitteren. Zo zijn er fans die weinig of nooit hun favoriete club aan het werk kunnen zien.

KV Oostende laat hun minder gegoede fans niet in de kou staan. Zelf hebben ze 400 tickets voorzien voor fans in kansarmoede en één van hun sponsors heeft nog 100 tickets extra geschonken. Op deze manier kunnen 500 KV Oostende supporters die in kansarmoede leven hun club aanmoedigen.