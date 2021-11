Brazilië kan ons van de troon stoten als we niet winnen van Wales

Komt er na meer dan drie jaar aan de kop van de FIFA-ranking een einde aan de nummer 1-plaats van de Rode Duivels? Als er vanavond punten verspeeld worden, kan Brazilië over hen wippen.

Daarvoor moeten de Brazilianen in hun WK-kwalificatie-interland tegen Argentinië gewoon beter doen dan België vanavond. Brazilië is net als België wel al geplaatst, maar tegen de Argentijnen is motivatie nooit het probleem. Het verschil tussen de Rode Duivels en de Goddelijke Kanaries bedraagt op dit moment slechts zes punten.

Brazilië verzamelde veel punten tijdens zijn kwalificatiecampagne. België pakte 19 op 22, maar Brazilië deed met 34 op 36 beter, tegen tegenstanders met een hogere FIFA-ranking.