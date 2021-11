Messi stelt PSG gerust: "Ik hoop dat ik het jaar goed kan afsluiten"

Sinds zijn aankomst in de Franse hoofdstad heeft Lionel Messi al een paar kleine fysieke problemen gehad. Toch speelde de grote ster de voorbije dagen mee met de nationale ploeg van Argentinië, waardoor hij dus opnieuw fit lijkt te zijn.

Lionel Messi lijkt opnieuw fit te zijn. Hij zat de laatste twee wedstrijden niet in de selectie van Paris Saint-Germain, maar nadat hij met Argentinië 15 minuten had gespeeld tegen Uruguay (1-0), speelde hij woensdag de hele wedstrijd tegen Brazilië (0-0).

"Het gaat goed met mij. Anders zou ik niet gespeeld hebben. Ik ben er lang uit geweest en het is niet gemakkelijk om een wedstrijd te spelen met zoveel ritme en intensiteit als deze," gaf de Argentijn toe na de match. "Gelukkig gaat het goed met mij en ik weet dat ik beetje bij beetje het tempo weer zal oppakken en terug in het spel zal komen. Ik hoop dat ik het jaar goed kan afsluiten. We weten dat het altijd moeilijk is om tegen Brazilië te spelen. Het was een zeer moeilijke wedstrijd om te spelen, maar het belangrijkste is om door te gaan", aldus Lionel Messi.

Met dit gelijkspel, in combinatie met de 2-0 overwinning van Ecuador tegen Chili, heeft de Argentijnse nationale ploeg zich kunnen verzekeren van een plaats op het WK in Qatar in 2022.