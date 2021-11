Roberto Martinez ziet 'onervaren' Rode Duivels rug rechten tegen Wales: "Toekomst van Belgisch voetbal oogt mooi"

Roberto Martinez roteerde er dinsdag gretig op los in Cardiff. Ondanks het puntenverlies blikte de bondscoach tevreden terug op de laatste opdracht van deze kwalificatiecampagne.

Na het openingsdoelpunt van Kevin De Bruyne leek het moeilijkste gedaan voor het vertimmerde Belgische elftal. Wales profiteerde echter optimaal van mistasten achterin, waarna in de tweede helft de voet van het gaspedaal ging.

"Wij wilden voor die overwinning gaan, maar ik kan zeker leven met onze prestatie. Al is de manier waarop we een doelpunt moesten incasseren ontgoochelend. Dat is het enige wat ik van deze avond wil vergeten", vertelde Martinez na afloop voor de micro van RTBF. "Ik ben trots op de manier waarop de onervaren jongens zich hebben aangepast. We beschikken over een groep jonge jongens die tonen dat de toekomst van het Belgisch voetbal mooi oogt."

De manier waarop we het tegendoelpunt incasseren, is ontgoochelend - Roberto Martinez

Martinez moest ook bekennen dat zijn ploeg niet all-in ging in Cardiff. "Het tempo lag aan de lage kant, maar vergeet niet dat Wales in eigen huis al 3.5 jaar niet meer verloor. Hier hangt een vijandige sfeer. De invallers hebben het in mijn ogen goed gedaan en echt iets bijgebracht aan ons team. Charles (De Ketelaere, nvdr) en Arthur (Théate, nvdr) hebben getoond dat ze er klaar voor zijn, Dante (Vanzeir, nvdr) is snedig ingevallen. En Koen (Casteels, nvdr)... hij is altijd klaar. De spelers gaan het me moeilijk maken voor Qatar, dat besef ik maar al te goed."