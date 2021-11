Toekomst oogt mooi! Beloften en U19 doen het uitstekend, maar: "Geen enkele garantie naar de toekomst toe"

In de schaduw van de Rode Duivels scheren de nationale beloften hoge toppen. Ook de lichting onder hen, de U19, is aan een sterke reeks bezig. De troepen van Wesley Sonck plaatsten zich met zeven op negen voor de elite round, de laatste voorronde voor het EK 2022 in Slowakije.

Dinsdag zag de U19 lange tijd sterretjes tegen een sterk Spanje. De jonge Duivels toonden veerkracht en kregen in extremis loon naar werken. "We botsten op een heel sterk Spanje, veruit de sterkste tegenstrever die we al tegenkwamen. Ze hadden veel balbezit, waren heel geduldig en oefenden veel druk uit. Daarmee dwongen ze ons in de fout" vertelt Eric Van Meir, assistent-trainer van de U19, aan Voetbalkrant.com.

"Na de 0-2 moesten we herschikken. We hadden het geluk aan onze zijde, want we kregen de snelle aansluitingstreffer na een eigen doelpunt. In blessuretijd zorgde Descotte nog voor de gelijkmaker, waardoor we deze voorronde afsluiten als groepswinnaar. Dat punt was verdiend op basis van het karakter dat de jongens stuk voor stuk getoond hebben. Het is belangrijk dat ze verschillende manieren van voetballen onder de knie krijgen. Tegen Azerbeidjan en Luxemburg waren we erg dominant (België won telkens met 5-1, nvdr), tegen de Spanjaarden kozen we voor een strakke organisatie met snelle omschakeling", aldus Van Meir.

Elite Round

De ploeg van Wesley Sonck plaatst zich met verve voor de zogenaamde Elite Round. In maart 2022 wordt moeten de U19 opnieuw drie keer aan de bak. Alleen de groepswinnaar krijgt een ticket voor het EK 2022 in Slowakije. "Op acht december kennen we onze tegenstanders, maar sowieso krijgen we enkele toplanden als tegenstander. Spanje kunnen we niet meer treffen, maar pakweg Engeland of Duitsland behoort wel tot de mogelijkheden."

Youth League

Toch hoeven de Belgen niet te vrezen, want ook in deze lichting bulkt het van het talent. Roméo Lavia, Noah Mbamba, Mario Stroeykens: het zijn maar enkele namen die ongetwijfeld een belletje doen rinkelen. Eric Van Meir: "Ons team bestaat uit veel spelers die bij hun clubs erg dicht tegen de eerste ploeg aanleunen. Iemand als Luca Oyen is erg belangrijk voor ons. Hij zit altijd in de kern van Genk, maar heeft de pech dat daar heel wat weelde is in het offensieve compartiment. Luca mag terugblikken op een sterk toernooi. Hij is heel balvast, een mooie voetballer om naar te kijken. Ook iemand als Cisse Sandra (Club Brugge, nvdr) heeft de voorbije maanden heel veel progressie geboekt. Het valt op dat de jongens van Racing Genk en Club Brugge, die in de Youth League actief zijn, toch over meer ervaring beschikken. Met Anthony Descotte beschikken we ook over een echte afwerker. Hij vierde onlangs zijn debuut bij Charleroi. Een stevige kerel met een neus voor goals, die daarnaast ook nog erg explosief is. Los van dit alles verdient Wesley (Sonck, nvdr) een pluim. Hij is erin geslaagd om een hechte groep te smeden, wat niet altijd evident is. Iedereen zit op dezelfde lijn, wat een enorme sterkte is."

Geen garanties

De beloften zijn tot dusver foutloos in hun kwalificatiecampagne, bij de U19 loopt het op wieltjes... de toekomst van het Belgisch voetbal oogt mooi. Al temptert Eric Van Meir liever de hoge verwachtingen. "Er schuilt heel veel kwaliteit in deze groep en ze hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd. Tegelijkertijd geeft dit geen enkele garantie op waar ze binnen pakweg vijf jaar zullen staan. De weg is nog heel lang. De jongens moeten beseffen dat een snelle opmars als die van Theate, Doku of De Ketelaere eerder de uitzondering dan de regel is. Het devies blijft steeds hetzelfde: hard blijven werken."