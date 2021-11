Hans Vanaken snoert criticasters de mond met sterke prestaties bij Duivels: "Hij bewijst al jaren dat hij internationaal niveau aankan"

In het zog van Kevin De Bruyne hield ook Hans Vanaken zich dinsdag op het veld van Wales meer dan staande. De middenvelder van Club toonde zich balvast en creatief. Op zijn 29ste lijkt Hans Vanaken dan ook steeds meer internationale erkenning te krijgen.

"Ik zei dit twee of drie jaar geleden ook al over Hans, dus het is geen verrassing voor mij dat hij dit laat zien bij de Rode Duivels", liet Philippe Clement weten tijdens zijn perspraatje. "We kennen zijn kwaliteiten. We gaven hem niet voor niets zo'n belangrijke rol binnen de club."

"Bovendien is Hans nu topfit, in tegenstelling tot eind vorig seizoen. Dan kan hij al zijn kwaliteiten bovenhalen, ook internationaal. Hij heeft de voorbije jaren overigens al vaak genoeg bewijzen dat hij het ook op internationaal niveau kan."

Ondertussen is Hans Vanaken alweer aan zijn zevende seizoen in het Jan Breydelstadion bezig. Enkele clubs uit de grootste competities probeerden Vanaken weg te halen uit Club Brugge, maar vooralsnog waagde Vanaken de sprong naar het buitenland nog niet. Philippe Clement: "Hans is hier graag, zijn familie is hier graag. Club heeft daarnaast ook veel inspanningen gedaan om hem hier te houden. Zo werd zijn contract al enkele keren aangepast. Het feit dat hij hier nog is, kan alleen maar goed nieuws zijn voor Hans zelf en het Belgisch voetbal."