Wouter Vrancken over de interesse vanuit Engeland: "Je werkt jaren samen en dan gun je elkaar toch wat..."

De Engelse tweedeklasser Barnsley FC zag in Wouter Vrancken hun potentiële nieuwe coach, maar stuitte op een duidelijke 'njet' van KV Mechelen. Daar had de trainer toch wel wat over te zeggen.

Vrancken kon de opvolger worden van de ontslagen Markus Schopp bij Barnsley, maar KV Mechelen wou niet weten van een overgang. “Wat ik daarover kan zeggen? Dat ik hier nog zit. Het is leuk om te weten dat ze interesse toonden. Maar KV Mechelen heeft gezegd dat er niet over gepraat kon worden. So be it", klinkt het bij HLN.

"Of ik teleurgesteld ben? Goh, je werkt jaren samen en dan gun je elkaar toch wat... Maar dit is voetbal. Mijn makelaar en ik willen correct zijn richting Mechelen. Ik was wel gecharmeerd door de interesse, ja. Als een ploeg uit de reeks net onder de mooiste competitie ter wereld je vraagt, dan ben je gecharmeerd. Maar het zal mijn werk hier niet beïnvloeden - dat weet iedereen die mij kent.”