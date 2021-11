'Engelsen willen Juventus aftroeven en doen Witsel een aanbod dat héél moeilijk te weigeren is'

Newcastle United aast nog steeds op de eerste toptransfer onder het nieuwe bewind. Die eerste aanwinst kan een Rode Duivel zijn. Axel Witsel heeft namelijk een héél mooie aanbieding gekregen.

Volgens de Engelse media wil Newcastle United de strijd aangaan met Juventus FC om Axel Witsel naar de Premier League te halen. Het contract van de Rode Duivel bij Borussia Dortmund loopt aan het einde van het seizoen immers af.

The Magpies willen Witsel tien miljoen euro per jaar betalen om in St. James Park te komen voetballen. Ter vergelijking: de middenvelder verdient in Duitsland vandaag zo’n zeven miljoen euro per seizoen. Is hij de eerste die zwicht voor het Saoedische geld?