Racing Genk dreigt eind januari liefst negen spelers te moeten missen: "Competitievervalsing en manifest gebrek aan respect"

In Europa wordt de focus de komende maanden verlegd naar het clubvoetbal, maar dat is niet in alle continenten zo. En dat zou met name voor Racing Genk wel eens heel problematisch kunnen uitdraaien.

Van 26 januari tot drie februari staan er immers nog WK-kwalificatiewedstrijden op het programma in Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Azië. Tot overmaat van ramp vindt in die periode ook de Africa Cup plaats.

In de grootste Europese competities wordt er in die periode niet gevoetbald, door de eivolle kalender in ons land was dit geen optie. Meer nog, In die periode werd er ook nog een midweekspeeldag én een heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup op de kalender gezet.

In HLN kaart Dimitri de Condé dit probleem aan. Met Preciado, Munoz, Lucumi, Cuesta, Mc Kenzie, Ugbo, Onuachu, Ito en Arteaga dreigt Genk het in het slechtste geval zonder negen spelers moeten stellen. "Het grote probleem is dat de kalender van de Pro League is goedgekeurd door álle clubs, maar toen is er geen rekening gehouden met die extra internationale speeldagen. De kalendercommissie besliste om die FIFA-data te negeren omdat er in Europa geen interlands worden gespeeld", aldus de Head of Football van Genk.

"We zijn niet gewoon boos, maar zelfs razend over het feit dat ze hier zelfs nog een extra midweekspeeldag op de kalender hebben gezet. Dit is competitievervalsing en een manifest gebrek aan respect voor onze club, spelers en supporters", besluit De Condé.