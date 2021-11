Guillaume Hubert telt amper één clean sheet bij KVO: "Het begint bij de aanvallers"

KV Oostende is aan een matig seizoen bezig in de Jupiler Pro League, al zijn daar ook de nodige redenen voor.

Doelman Hubert telt zo bijvoorbeeld maar één clean sheet dit seizoen. “Ons defensief compartiment kan nog beter. We geven te veel kansen weg en lijden soms dom balverlies. Denk aan de wedstrijd tegen KV Mechelen. Zonder clean sheet is het ook moeilijk om een wedstrijd te winnen”, vertelt hij op de website van de club.

Er werden heel wat spelers verkocht, waaronder ook Jack Hendry en Arthur Theate. “We missen hun leiderschap en agressiviteit. Nu, onze huidige verdedigers hebben ook zeker kwaliteiten, maar het duurt even om alles in te passen.”

Hubert wijst ook nog op een ander iets. “Onze kern is ook niet zo groot. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Het voordeel is dat iedereen elkaar goed kent. We vormen één hechte groep. Het nadeel is de flexibiliteit als er schorsingen of blessures zijn. Dan is het niet simpel om voor elke positie een vervanger te vinden.”

Zondag komt leider Union op bezoek. “Het zal beter moeten dan de voorbije weken. Het begint bij de aanvallers. Zij moeten zorgen voor de juiste pressing op hun verdedigers. Daar draait ons systeem om.”