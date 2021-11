Karim Belhocine met Kortrijk terug naar Anderlecht: "Herinner me die wedstrijd nog"

Zondag trekt Karim Belhocine met KV Kortrijk naar het Lotto Park, een plek waar hij graag naar terugkeert.

Belhocine begon op Anderlecht als assistent van Hein Vanhaezebrouck. Hij was even hoofdtrainer toen HVH moest vertrekken en opgevolgd werd door Fred Rutten.

Rutten moest in Play-Off 1 ook opkrassen na vier opeenvolgende nederlagen. Belhocine herinnert een wedstrijd tegen Standard uit die tijd.

“Ik herinner me die wedstrijd omdat we al na tien minuten met tien verder moesten na de rode kaart voor Bornauw”, aldus Belhocine. “Uiteindelijk wonnen we die match nog.” Verschaeren scoorde, Carcela maakte gelijk en Santini zorgde voor de winning-goal.

“Maar ik onthoud natuurlijk ook heerlijke herinneringen aan de wedstrijden die we in de Champions League speelden. Op bezoek in de stadions van Bayern, Celtic en PSG besef je wat het voetbal betekent.”