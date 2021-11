KRC Genk boekt klein verlies in coronajaar: 'stabiel en schuldenvrij'

Maandagavond kwam de Algemene Vergadering van KRC Genk samen. Daar werd onder meer de jaarrekening van het voorbije seizoen uit de doeken gedaan.

Via de officiële kanalen liet RC Genk weten dat de club seizoen 2020-2021 afgesloten heeft met een beperkt verlies van 2,5 miljoen euro. De Limburgers voegen daaraan toe dat het eigen vermogen 72 miljoen euro bedraagt. Geen enkele Belgische club doet wat dat betreft beter.

De redenen van het verlies zijn te wijten aan een daling van de inkomsten (geen Europees voetbal, minder uitgaande transfers) en de wedstrijden zonder publiek door corona. Al bespaarde Racing Genk hierdoor ook op personeelskosten (10 miljoen) en uitgaven aan diensten en goederen (6,8 miljoen).

Blik vooruit

Tot slot geven de Limburgers aan te zullen blijven investeren in de verdere uitbouw van de club. Ook een (ver)nieuw(d) stadion wordt daarbij bekeken. "Onze doelstellingen op middellange termijn blijven ongewijzigd. De beschikbare middelen zullen gereserveerd worden voor de verdere sportieve uitbouw van de club en ondermeer aangewend worden voor de bouw van ons gloednieuwe trainingscomplex. Dat laatste is noodzakelijk om ook in de toekomst onze jeugdvoetballers in optimale omstandigheden te kunnen begeleiden en verder te ontwikkelen, overeenkomstig de filosofie van de club. KRC Genk bereidt zich ook verder voor om op middellange termijn in een nieuw of vernieuwd stadion te voetballen."