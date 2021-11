Yves Vanderhaeghe verloor vader na maandenlange strijd tegen ziekte: "Ik weet niet hoe ik dit een plaats moet geven"

Yves Vanderhaeghe (51) moest afgelopen weekend afscheid nemen van vader Ivan, die op zijn 76ste overleed na een zware strijd tegen lever- en slokdarmkanker.

Op zijn persbabbel van donderdag sprak Vanderhaeghe vrijuit over de voorbije helse dagen. "Ik heb het vooral de laatste drie dagen heel zwaar gehad, ik denk wel de zwaarste uit mijn leven", stelt hij in Het Nieuwsblad. "Ik weet nog altijd niet hoe ik dit een plaats ga kunnen geven. Papa heeft me altijd door dik en dun gesteund."

Tot overmaat van ramp liep Yves Vanderhaeghe onlangs een coronabesmetting op, waardoor hij dagenlang zijn vader niet kon bijstaan. "Gelukkig heb ik nadien nog drie dagen en nachten kunnen waken bij hem, samen met mijn zus. Grote gesprekken konden we niet meer voeren, maar hij keek in onze ogen. Terwijl hij weende, kneep hij een viertal keer in mijn handen. Dat zijn momenten om te blijven koesteren", aldus Vanderhaeghe.