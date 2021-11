Vandenbempt brandt kaarsjes: "Nog één keer de allerbeste versie van dat drietal zien"

Nog een jaar tot het WK in Qatar en dat betekent nog een jaar dat onze beste Rode Duivels fit moeten blijven en naar hun beste niveau moeten toegroeien. Vooral in de verdediging zorgt dat nog altijd voor twijfels. Volgens Peter Vandenbempt moeten de ouderdomsdekens nog één keer vlammen.

Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen moeten fit zijn, meent hij. "Hoe je het draait of keert: Jason Denayer en Dedryck Boyata zijn een niveau minder dan wie we voor handen hebben. Maar dan moeten we op hun gevorderde leeftijd - 32, 34 en 36 - nog één keer de allerbeste versie hebben van dat drietal", zegt hij bij Sporza.

Theate en Vanheusden zijn nog niet klaar, denk ik

"Ik zeg niet dat dat onmogelijk is. Vermaelen heeft al een paar keer aangetoond dat hij de twijfels aan de vooravond van een groot toernooi van zich kon afspelen. Ik denk ook aan Daniel Van Buyten: zijn selectie voor het WK van 2014 werd in twijfel getrokken, maar hij was de meest constante Duivel in Brazilië."

"Dat hoop ik ook van die 3. De jongens die eraan komen, zoals Arthur Theate of Zinho Vanheusden, hebben hun talent al laten zien, maar ik denk niet dat zij al klaar zijn om over een jaar de verdediging van de nationale ploeg te dragen als het er echt toe doet later in het toernooi. De ervaring van dit trio is belangrijk.