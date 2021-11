Stef Peeters blijft uitkijken voor een transfer: "Enige topclub die zich heeft gemeld"

Afgelopen zomer stond Stef Peeters dicht bij een overgang van Eupen naar Standard, maar die kwam er uiteindelijk niet.

Eupen had geen problemen met een vertrek van Stef Peeters, maar wou daar wel 1,5 miljoen euro voor. Dat wou Standard niet betalen.

De wintermercato komt eraan en Stef Peeters staat opnieuw open om voor een andere werkgever te spelen. Veel opties zijn er echter niet.

“Alles is mogelijk tijdens een mercato. Ik ga geen vijftien jaar bij Eupen blijven, maar we zien wel. Standard is wel de enige Belgische topclub die zich ooit heeft gemeld bij mij”, zegt Peeters aan La Dernière Heure.