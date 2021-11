Kompany hecht 'te veel' belang aan wat er in de week gebeurt: vertrouwen is minstens even belangrijk

Vincent Kompany staat ineens ter discussie. In Neerpede ziet iedereen inderdaad hoe hard hij werkt en hoeveel uren er in de voorbereiding gestoken worden. De vraag is: hecht hij te veel belang aan wat er in de week gebeurt op training?

Uiteraard gaan we niet zeggen dat inzet tijdens de trainingen niet belangrijk is, maar Kompany heeft er het belangrijkste van gemaakt. Hij vult zijn basiself in met de jongens die zich op training het gretigst tonen. Daar valt iets voor te zeggen. De concurrentie wordt er door aangescherpt, maar moet het ook elke keer doorslaggevend zijn?

Vertrouwen

Vooral zijn aanvallend compartiment is onderhevig aan vele veranderingen. Refaelov, Verschaeren, Ait El Hadj, Ashimeru, Amuzu, Zirkzee, Raman en Kouamé wisselen elkaar af voor vier plaatsen. Maar laten aanvallers nu net het meest baat hebben bij vertrouwen en continuïteit. Een Refaelov mocht bij Antwerp bijvoorbeeld wel eens een tweetal matchen minder spelen, maar was de match erop wel beslissend. Gisteren kwam hij zelfs niet van de bank. Op zijn 35ste zich nog moeten gaan bewijzen op training... Dat is ook niet waarom hij naar Anderlecht kwam.

"Het maakt niet uit wie er start, diegenen die de match afmaken zijn even belangrijk", zei Kompany daar dit seizoen al verschillende keren over. Vraag het aan elke spits en hij gaat het daar niet mee eens zijn. Zo'n Raman - zijn domme actie van zondag staat daar wel los van - heeft daar last van. De ene match wel, de andere niet.

Wie komt zondag opdagen?

Kompany wil er een cultuur inkrijgen dat er getraind wordt zoals in de grote competities. Daar is het inderdaad 'dog eat dog' en wordt er hard gebikkeld. Maar er wordt ook vertrouwen gegeven. Een Kevin De Bruyne of Bernardo Silva zal na een mindere trainingsweek ook niet uit de ploeg gezet worden door Pep Guardiola.

Jongens als Zirkzee probeert hij te prikkelen met de concurrentie, maar die reageert daar naar verluidt niet altijd op zoals verwacht. 't Is een eerder timide jongen. Hij is één van de spelers die er nood aan heeft om vertrouwen te voelen. Een Zetterberg, waar Kompany nog mee samenspeelde, was ook niet het grote trainingsbeest, maar stond er wel op matchdagen. Hij kwam elke zondag of zaterdag opdagen.

Kompany zou best eens een basisploeg een paar weken op rij laten staan, denken we dan. Data in de week zijn niet heilig, resultaten op wedstrijddagen wel...