Wat zijn de oorzaken van de dip van Club Brugge? "Ik zie structurele problemen"

Club Brugge moet woensdag tegen Leipzig een statement maken. Een statement dat ze alles willen geven voor de club, want waarnemers zien toch strubbelingen ontstaan.

Volgens Marc Degryse zijn er veel oorzaken voor de mindere periode. “De nonchalance van N’Soki, bijvoorbeeld, en de wisselvalligheid van De Ketelaere maar vooral van Lang. Lang vind ik al weken niet meer op het niveau van voordien. Waar zit Sowah? Moet je die niet eens op een andere positie uitproberen? Clement focust veel te veel op Vormer, maar hij moet elders aan de slag", zegt hij in HLN.

"Want ík heb niet meer het gevoel dat Club zomaar kan zeggen: ‘Ach, het komt allemaal wel goed.’ Neen. Beetje bij beetje zie ik structurele problemen in Club sluipen. Zoals: ze winnen nauwelijks nog duels. Dat is vaak een teken aan de wand. Het zít niet goed in Club, het ís niet allemaal leuk in Westkapelle. Clement mag dit niet te lang laten aanslepen of de wrevel, het gemor en de frustraties zullen enkel toenemen."