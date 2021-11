Union Herfstkampioen, en dan? Dit vertelt de geschiedenis van de 21e eeuw over de slaagkansen van het 'Sprookje van het Dudenpark'

Union is nu al zeker herfstkampioen, al moeten er nog twee wedstrijden gespeeld worden in de heenronde. En dat is erg knap. Maar is het ook een garantie op succes? Dat is een beetje fifty-fifty, zo blijkt.