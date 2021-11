Brian Priske beseft waar het Antwerps schoentje wringt: "Gebrek aan stabiliteit"

Antwerp staat met de rug tegen de muur in de Europa League. De opdracht voor de troepen van Brian Priske is dan ook duidelijk: zes op zes halen in de twee resterende wedstrijden. Te beginnen donderdagavond op bezoek bij groepsleider Eintracht Frankfurt.

Met één op twaalf mag Antwerp geen steek meer laten vallen als het in Europa wil overwinteren. In de generale repetitie op Stayen ging de Great Old pijnlijk onderuit. Donderdag krijgt Antwerp tegen Eintracht Frankfurt de kans om het blazoen op te poetsen. "We treffen een moeilijke tegenstrever, die zich de voorbije weken erg efficiënt heeft getoond. Ze krijgen weinig kansen, maar maakten toch enkele goeie doelpunten uit counter en stilstaande fases. Daarnaast geven ze wel heel wat kansen weg, Frankfurt had een opvallend hoge xG (expected goals, nvdr) tegen in zijn laatste wedstrijden. Frankfurt heeft een duidelijke manier van voetballen, vanuit een strakke organisatie en hoge pressing. Ze geven erg weinig ruimte weg", aldus Brian Priske.

Antwerp van zijn kant blijft zijn wisselvallige zelve. Ijzersterk tegen Anderlecht voor de interlandbreak, onder niveau tegen STVV. Veel tijd om erover te praten was er na de nederlaag in Stayen niet. Brian Priske: "Uiteraard was de ontgoocheling groot na zondag. Op sleutelmomenten gingen we in de fout, maar dat hoort bij voetbal."

'Bijna' in elke match juiste mentaliteit

Na vier maanden competitievoetbal blijft de Great Old maar geen constante in zijn prestaties. Sterke wedstrijden worden te vaak afgewisseld met matige prestaties. "Het klopt dat we te wisselvallig zijn", beseft Priske. "We spelen nog niet lang samen. Zestien nieuwkomers, waarvan enkele jonge jongens, is niet niets. Misschien heeft Birger (Verstraete, nvdr.) wel gelijk als hij zegt dat er te weinig klootzakjes in ons elftal zitten."

"En toch... we haalden tien op vijftien tegen misschien wel de beste ploegen van de competitie. In die wedstrijden zag ik wél genoeg klootzakjes. Er is te weinig stabiliteit in onze ploeg: dat is onze uitdaging. Dat is mijn verantwoordelijkheid, maar ook die van de spelers. Ik zie hen elke dag aan het werk en ik zie vooruitgang. Ik zie steeds de juiste mentaliteit op training, net als in bijna elke match", besloot de Deen zijn persconferentie.