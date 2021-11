Noa Lang over voetbal na Club Brugge: "Zelfs als ik hier niet meer ben"

Uitgeverij Lannoo brengt binnenkort het boek 'Bluvn goan' uit over mensen die Club Brugge een warm hart toedragen.

Sport/Voetbalmagazine kon de tekst van de Nederlander Noa Lang al inkijken. Daaruit blijkt dat Lang heel graag bij blauwzwart is.

“Bij Club Brugge waarderen ze me echt. Ik wil dat ze zich Noa Lang herinneren als een speler die prijzen bracht en heel succesvol is geweest. Ik probeer een voorbeeld te zijn voor de jongste jongens door hen te tonen dat ze met lef moeten voetballen,met branie en gewoon zichzelf zijn. Te allen tijde”, klinkt het.

Volgens Lang mag je je niet teveel aanpassen, want anders kun je nooit al je kwaliteiten laten zien en op topniveau presteren. “Zonder krachtige persoonlijkheid haal je de top niet. Het voorbije seizoen was het eerste dat ik echt presteerde op topniveau. Ik wil bij Club altijd presteren en alles winnen wat er te winnen valt: supercup, beker van België, landskampioenschap… de tweede ronde van de Champions League halen. Geen enkele prijs laten liggen. Enkel met het hoogste genoegen nemen.”

Lang rekent zeker op een transfer, maar zal ook altijd graag terugkomen op Jan Breydel. “Zelfs als ik hier niet meer ben. Kijk, heel Nederland viel over me heen vanwege randzaken. Ik kreeg het stempel van enfant terrible terwijl Club me toch met open armen heeft ontvangen. Nochtans hadden ze veel slechte verhalen over mij gehoord en toch gaven ze mij een kans.”