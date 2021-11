Binnenkort opnieuw voetbal zonder publiek in Jupiler Pro League? Pro League reageert

Krijgen we nieuwe verstrengingen vanaf dit weekend? Het zou zomaar kunnen. En wat dan met het profvoetbal?

Het profvoetbal zou het misschien wel eens opnieuw zonder publiek moeten gaan doen binnen enkele weken.

Buitenactiviteit

Al denken ze bij de Pro League dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Het gaat om een buitenactiviteit, de mensen dragen mondmaskers en raken alleen in het stadion met een Covid Safe Ticket”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever bij Het Laatste Nieuws.

"In de zomermaanden hebben we samen met de overheid en experten afspraken gemaakt om het voetbal met fans safe te laten doorgaan, met in het achterhoofd dat er een moeilijke herfst zou kunnen aankomen. Ook de voorbije weken bleven we altijd in constructief overleg."