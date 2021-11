Blessin ziet dat het niet zal helpen voor KVO: "Dat haalt in dit geval weinig uit"

Alexander Blessin likt met KV Oostende de wonden van de 1-7-nederlaag tegen competitieleider Union SG.

Zondag wacht met Royal Antwerp een nieuwe stevige opdracht voor de kustploeg. “Die voorafgaande interlandbreak deed ons absoluut geen deugd. We misten 4 basisspelers op een kleine kern en dat is veel. Hoeveel keer hebben we dit seizoen al met dezelfde verdediging gespeeld? We missen, kortom, defensieve structuur. Nochtans is het belangrijk dat de verdedigers elkaar kennen”, blikt Blessin bij HLN nog terug.

Maar er is volgens de Oostendse trainer veel meer aan de hand. “Er moet meer focus zijn, veel méér communicatie. Sommige spelers zijn zódanig met hun gedachten verzonken in hun eigen wedstrijd, dat ze niet kúnnen praten. Echt, zo moeilijk is het soms. We missen leiderschap.”

Blessin leek zich nochtans niet veel op te winden in de nederlaag. “Ik was en ben boos, hoor. Maar hoe breng je dat over? Moet ik een blik scheldwoorden opentrekken? Staan roepen en schreeuwen? Dat haalt in dit geval weinig uit. Toen we verloren tegen Kortrijk of Mechelen, ja, dan ging ik wel stevig tekeer omdat er daadwerkelijk punten te rapen vielen. Nu niet.”