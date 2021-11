Debat van de week: Beerschot degradeert niet, deze twee clubs wél! En welke topclub stelt voor u het meest teleur?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de mogelijke degradanten en de 7 op 9 van Beerschot is wat dat betreft goed aangekomen bij de lezers. Beerschot is namelijk niet bij de twee 'favoriete' clubs om te degraderen, dat zijn Seraing en Cercle Brugge met grote voorsprong. Ook Zulte Waregem verzamelde meer stemmen dan Beerschot. Deze week polsen we even naar de topclubs, die het tot op heden nog niet echt top doen. Meer zelfs: collectief zijn ze gebuisd (lees er HIER nog eens alles over). Welke topclub stelde u tot op heden het meest teleur? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke topclub (G5+Antwerp) stelt u het meest teleur? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Anderlecht 16% Antwerp 0% Club Brugge 45% Genk 16% Gent 6% Standard 16% Stem Je kan nog stemmen tot 27/11/2021 09:00.