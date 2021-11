Het failliet van de G5? Cijfers zijn duidelijk: gebuisd in totaliteit na 15 speeldagen

Hoogdagen van de G5? Die zijn toch al even geleden ondertussen. Ook dit jaar slepen de clubs zich verder op weg naar de play-offs, waar het dan wél allemaal moet gebeuren.

Je moet natuurlijk eerst in play-off 1 raken. En ook dit seizoen is daar al maar plek voor vier teams. Bovendien is het nog maar de vraag of met Union, Mechelen en Charleroi onder meer überhaupt vier teams uit de G5 zullen in zitten.

Antwerp hoort officieel niet in de G5, maar is de beste van de 'grote clubs' op dit moment met 27 op 45. Dat is toch ook nog zeven punten minder dan leider Union na vijftien speeldagen, een ongezien aantal eigenlijk ondertussen.

Club Brugge zit officieel in een dipje en telt ook maar 27 op 45, terwijl Anderlecht zelfs maar 22 op 45 haalt en niet eens geslaagd is. Ook Gent (21), Genk (21) en Standard (20 punten) doen het verre van goed momenteel.

49,3%

Het blijft bij alle clubs een beetje met ups en downs. En wachten op eens een écht goede reeks, waardoor een club vertrokken is. Er komen voor de meeste teams ook nog eens belangrijke Europese weken aan op de koop toe.

Als we de som van de G5 maken, komen we uit op 111 op 225. Dat is dus niet eens de helft van de punten, maar amper 49.33% van de punten die de topclubs gemiddeld verzamelen. Een cijfer dat zelden gezien is en toont dat alles kan in de Jupiler Pro League.