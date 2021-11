Felice Mazzu blikt terug op ontslag bij Racing Genk: "Dat deed ik allemaal te weinig"

Felice Mazzu is op dit moment het mooie weer aan het maken in de Jupiler Pro League bij Union, maar zijn passage bij Racing Genk zit hem nog altijd dwars.

Felice Mazzu werd in november 2019 ontslagen bij Racing Genk. Iets wat lang bleef hangen, het was de eerste keer in 25 jaar dat Mazzu ontslagen werd.

Mazzu weet wat er fout gelopen is, maar wil daarbij niet naar anderen kijken. Hij weet zelf heel goed wat er fout gelopen is.

“Ik was mezelf niet in Genk. Ik heb zó lang zó graag de overstap naar een topclub willen maken. Maar toen dat eindelijk was gelukt, heb ik mijn façon d'être veranderd”, zegt Mazzu bij HLN. “Ik hou ervan dicht bij de spelers te staan. Joviaal te zijn. Plezant te doen. Dat deed ik allemaal te weinig. De taalbarrière heeft daar een rol in gespeeld.”