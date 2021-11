KV Kortrijk kan weer rekenen op Deens talent in clash tegen Eupen

KV Kortrijk neemt het morgen op tegen Eupen. Beide ploegen hebben 21 punten en zo belooft het een spannende strijd te gaan worden.

KV Kortrijk speelt morgen in eigen huis een belangrijke wedstrijd tegen Eupen. De ploeg van Karim Belhocine heeft sinds zijn debuut als coach van Kortrijk op het veld van Club Brugge (15 oktober) niet meer verloren. KV Oostende, Knokke, Beerschot, Standard, Gent en Anderlecht wisten de Kerels niet te kloppen. In de selectie valt één naam op: Victor Torp.

Victor Torp is een 22-jarig Deens toptalent. Kortrijk huurt de middenvelder van FC Midtjylland. Hij kreeg al drie invalbeurten bij de Kerels en toonde daarin dat hij wel aardig kan voetballen. Hij speelde in alle jeugdreeksen van de Deense nationale ploeg, wat ook aantoont dat hij over bepaalde kwaliteiten beschikt. Benieuwd of hij ook morgen het verschil kan maken... .