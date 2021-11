Ianis Hagi staat op de radar van een club uit de Ligue 1

Ianis Hagi zijn sterke prestaties bij Glasgow Rangers zijn heeft hem op de radar gezet van een Franse topclub. Zo lijkt hij klaar voor de volgende stap in zijn carrière.

De voormalige speler van Racing Genk verliet Limburg via de achterdeur na slechts 19 wedstrijden (3 goals, 4 assists), maar liet zich nadien opmerken bij Glasgow Rangers met 14 doelpunten en 21 assists. Het vertrek van Steven Gerrard, mentor van Ianis Hagi, naar Aston Villan gaat mogelijks een vertrek in de komende maanden bespoedigen. Volgens de Turkse journalist Ekrem Konur is de interesse in de Roemeen in ieder geval concreet