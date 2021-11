Sonck beschouwt voor op topper tussen Genk en Club: "Zij hebben het voordeel" en "Zij zijn wat weggezakt"

Wesley Sonck heeft een verleden bij Club Brugge én bij KRC Genk. Hij beschouwt voor op de topper.

"Het verrast me niet dat beide ploegen wat lager staan in het klassement, door de drukke kalender met Europees voetbal. Dan verlies je punten onderweg, maar dit blijft een topper", aldus Wesley Sonck bij Sporza.

Overdreven

"Ik vind de druk op Clement overdreven. Dat is helemaal uit de context geplaatst. We zullen pas conclusies kunnen trekken als Club (en Genk) in een rustigere periode vertoeven."

Zondag ziet hij Genk aan het langste eind trekken, dat wel: "Ik geef ze het voordeel, bij blauw-zwart kampen de spelers die het verschil moeten maken met hun vormpeil. De enige die daar constant op een hoog niveau speelt, is Hans Vanaken. De Ketelaere en Lang daarentegen zijn wat weggezakt."