Van Crombrugge niet blij met de pers: "Misschien moet je de mol vragen hoe de sfeer in de kleedkamer is"

Hendrik Van Crombrugge zag zijn ploeg nog eens winnen, maar was niet blij met wat er in de pers allemaal verscheen over Anderlecht. En dan vooral over hun coach, Vincent Kompany.

Ondanks de overwinning was Hendrik Van Crombrugge afgemeten toen hij naar de pers kwam. "Het is maar een kleine stap richting het doel, slechts één wedstrijd. Elke match zal belangrijk zijn. Wij zijn Anderlecht en we moeten elke keer winnen. We moeten niet toegeven aan euforie, ik kon de woorden van de coach gebruiken: "don't believe the hype, don't believe the drama". We wilden vooral een reactie zien", aldus de Anderlecht-doelman.

"In veel andere wedstrijden moesten we reageren nadat we op achterstand kwamen en een beetje laat begonnen met spelen. Deze keer wilden we de wedstrijd onder controle houden en dat deden we goed. Maar ik herhaal, in Anderlecht is de druk er elke week", voegde Van Crombrugge eraan toe.

Over de druk die Anderlecht tijdens de week misschien heeft ondergaan, grapte de doelman ook. "We twijfelden niet aan de coach, het is eerder onze vriend de mol die deze informatie in de media gaf en we maakten ons er geen zorgen over", zegt Van Crombrugge. "Misschien moet je hem vragen hoe de stemming is in de kleedkamer."