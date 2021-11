Binnenkort opnieuw voetbal zonder publiek in Jupiler Pro League? Steven Van Gucht komt met ferme verwittiging, vrees is groot

Krijgen we nieuwe verstrengingen richting het einde van het kalenderjaar in het voetbal? We staan voor een breekpunt.

Het profvoetbal zou het misschien wel eens opnieuw zonder publiek moeten gaan doen binnen enkele weken. Dat ligt namelijk nog steeds op tafel. Frank Vandenbroucke liet zich eerder al vrij positief uit over de zaak vanuit politieke hoek en de Pro League maakt zich ook nog niet te veel zorgen. Doordrongen Maar de virologen en de experten zijn wel nog steeds de zaak met argusogen aan het volgen. En als het niet goed komt, dan zou er snel kunnen worden ingegrepen. "Iedereen moet zich doordrongen zijn van het feit dat de regels moeten gevolgd worden", aldus Steven Van Gucht in Het Laatste Nieuws. Lees: de regels moeten worden gevolgd, waaronder onder meer de mondmaskerplicht in de stadions. Als supporters daar lak aan hebben, dan zou matchen achter gesloten deuren (of met veel minder volk en afstand) de enige oplossing zijn die rest.