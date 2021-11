Blessin verwacht veel van bekermatch tegen Kortrijk: "Ons terug op weg helpen"

KV Oostende trekt met een nul op vijftien naar de bekermatch tegen KV Kortrijk. Een partij die de kentering kan betekenen, zo beseft trainer Alexander Blessin.

KV Oostende zit in de hoek waar de klappen vallen. De kustploeg kon de voorbije vijf wedstrijden geen enkel punt pakken in de Jupiler Pro League.

De bekermatch aan zich voorbij laten gaan is voor trainer Alexander geen optie. “Uiteraard beschouwen we de beker als belangrijk. We staan niet aan de aftrap voor de fun, hé”, vertelt de Oostendse oefenmeester aan HLN. “We willen een degelijke prestatie neerzetten.”

Op Antwerp was het ondanks de nederlaag niet allemaal kommer en kwel. “Ik wil dat we de lijn van de eerste helft tegen Antwerp doortrekken: een goeie concentratie, focus en mentaliteit. Antwerp kwam zondagavond aanvankelijk niet in de wedstrijd.”

De bekermatch zou immers wel eens belangrijk kunnen worden. “Nu, als je in de achtste finale staat die over één wedstrijd wordt beslist, kan het werkelijk alle kanten op. Deze match kan ons terug vertrouwen in eigen kunnen geven en ons terug op weg helpen.”