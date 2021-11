Dries Mertens doet het goed bij Napoli: "Andere situatie dan bij Rode Duivels"

Dries Mertens pakte afgelopen weekend uit met twee goals tegen Lazio. Daarmee komt de teller op 139 stuks voor Napoli.

Het is een groot verschil. De Dries Mertens van het afgelopen EK deze zomer en de Dries Mertens die zich nu bij Napoli laat gelden. Met 139 doelpunten is hij de topschutter aller tijden van de Italiaanse club. “Ik vond Mertens heel beweeglijk, hij oogde fris. Zowel offensief als defensief was hij bereid om extra meters te maken”, oordeelt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Dat is totaal anders dan bij de Rode Duivels. “Zijn situatie bij de Rode Duivels is anders dan bij Napoli, waar het spel op hem wordt afgestemd. Bij de Rode Duivels zijn er andere spelers op wie het systeem is afgesteld: Lukaku, De Bruyne en in het verleden ook Eden Hazard.”

Die rol zou wel eens kunnen veranderen, zo oordeelt Vandereycken. “Met zijn huidige vorm kan Dries Mertens bij de nationale ploeg ook absoluut weer een rol van betekenis spelen.”