Zit opvolger van Van den Brom al naast hem? "Denk wel dat hij kans maakt om hem op te volgen"

Het gaat niet goed met KRC Genk, resultaatsgewijs dan toch. Want voetballend is het nog altijd goed tot zeer goed. Dat is ook de reden dat John van den Brom nog altijd in het zadel zit. Maar hoelang nog? Deze week wordt cruciaal, want zijn opvolger zit al naast hem.

Van den Brom zijn spelers staan nog altijd achter hem, maar als de resultaten uitblijven, kan Genk niet anders dan in te grijpen. Volgens Marc Degryse in HLN haalt de Nederlander Nieuwjaar niet. En het zou heel goed kunnen dat Genk zijn vervanger al in huis haalde na het ontslag van assistent Dennis Haar. De Limburgers haalden als vervanger Glen Riddersholm, een 49-jarige Deen die heel wat adelbrieven kan voorleggen. Het was al een verrassing dat ze de ervaren hoofdtrainer binnenhaalden als assistent. Klaus Egelund, een voetbaljournalist van het Deense Ekstra Bladet die Riddersholm goed kent van zijn tijd bij Midtjylland, denkt ook dat hij straks wel eens de fakkel kan overnemen. “Aangezien het Genkse bestuur de keuze maakte om voor Riddersholm te gaan en de ­huidige coach hem niet eens kende, denk ik wel dat hij een kans maakt om hem op te volgen”, vertelt Egelund in Het Nieuwsblad. “Als assistent leert hij nu iedereen kennen en kan hij zich aanpassen aan de nieuwe omgeving en de com­petitie.”





