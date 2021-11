'Ivan Leko zag zich honderdduizenden euro's zwart geld door de neus geboord' - Advocaat ontkent met klem

Dejan Veljkovic heeft in zijn getuigenissen ook de relatie met Ivan Leko belicht. De makelaar beweert dat hij in redelijk wat transfers met Leko samenwerkte en hem daarvoor geld toestopte.

Leko zou volgens Het Nieuwsblad 10.000 euro verdiend hebben op de transfer van de Bosniër Edin Cocalic naar KV Mechelen. Ook op de transfer van Steven De Petter naar STVV zou hij 11.000 euro in zijn zak gestoken hebben. Bij Club Brugge is er sprake van vier transfers waarop hij geld toegestopt zou krijgen. Bij de transfer van Ivan Tomecak was er al 13.600 euro betaald. Hij ging 30.000 krijgen, maar Veljkovic verdween op dat moment achter de tralies.

Daardoor zou hij ook nog commissies op de transfers van Mats Rits (80.500 euro) Karlo Letica (200.000 euro) grote sommen verdienen. Maar van dat bedrag is uit­eindelijk geen cent effectief uitbetaald. Mogelijk omdat Leko het geweigerd had, mogelijk ­omdat de betalingstermijnen pas later waren gepland.

De advocaat van Leko, Walter Van Steenbrugge, noemt het allemaal leugens. “Mijn cliënt heeft nooit een euro, zelfs geen halve euro in het zwart van Dejan Veljkovic ontvangen”, zegt Van Steen­brugge.