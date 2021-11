Oud-ploegmaat vindt het niet correct dat Messi Ballon d'Or kreeg

Lionel Messi werd maandagavond voor de zevende keer uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or.

Zijn oud-ploegmaat Dani Alves, die in januari weer aan de slag gaat bij Barcelona, vond dat geen goede keuze, ook al zijn alle cijfers in het voordeel van de Argentijn.

Alves stelt een opmerkelijke winnaar voor. “Wat mij betreft had de prijs dit seizoen aan Eriksen uitgereikt moeten worden”, zo vertelt hij aan Marca. “We moeten een boodschap afleveren aan de wereld.”

“Na alles wat we meegemaakt hebben is het duidelijk dat we moeten aangeven dat er in de wereld veel belangrijke dingen zijn dan voetbal”, besloot Alves.