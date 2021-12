Boostercampagne begonnen, ook Anderlecht doet duit in het zakje voor vaccinatiecampagne

Net zoals bij het zetten van de eerste en tweede prik tegen het coronavirus, zal het Lotto Park namelijk opnieuw haar deuren openen voor Brusselaars om een derde boosterprik te bekomen.

In de eerste vaccinatiecampagne werden er 75.000 vaccins gezet bij Brusselaars met de postcode 1070, iets waar ze bij Anderlecht zeer fier op zijn.

Le RSCA et la commune d'Anderlecht rouvrent le centre de vaccination au Lotto Park. Na de eerste campagne waarin er 75 500 vaccins werden gezet, verwelkomen we opnieuw alle volwassen Brusselaars voor hun derde prik. Plus d’infos sur https://t.co/RCdwJJMN5N 🟣⚪ #1070représente pic.twitter.com/6hJwfXbWLQ