Kouamé weer belangrijk: "Maar we moeten scherper beginnen"

Anderlecht leek na 20 minuten op Paray al in een uitzichtloze situatie te zitten, maar toen sloeg Christian Kouamé twee keer toe en was alles te herdoen nog voor de rust. De Ivoriaan was weer veel belangrijker dan zijn spitsmakker Joshua Zirkzee.

Kouamé werd zelfs verkozen tot man van de match. En dat na een zwakke prestatie tegen Charleroi. Het moet deugd gedaan hebben. "We hadden moeite om in de wedstrijd te komen omdat het veld heel zwaar was, maar zodra we begrepen hoe we ermee moesten omgaan, zaten we goed in de wedstrijd", legde hij uit.

Kouamé zijn doelpunten waren belangrijk. "Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen, maar die eerste twintig minuten, dat mag zich niet herhalen. We moeten scherper zijn bij het begin van de wedstrijd."