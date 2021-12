Gewezen doelmannen nemen het op voor Vandevoordt: "Heel goedkoop van John van den Brom om een 19-jarige te bekritiseren

De crisis bij Racing Genk leek eind oktober afgewend, maar van de vijf wedstrijden in november kon de bekerhouder er geen enkele winnend afsluiten. De druk op John van den Brom wordt alsmaar groter, een bekeruitschakeling tegen Club Brugge is uit den boze.

Naar de buitenwereld toe zet John van den Brom zijn spelers steevast uit de wind. Na de nederlaag tegen Club Brugge werd Maarten Vandevoordt in de kleedkamer op de korrel genomen door zijn coach. De nog altijd maar 19-jarige doelman voetbalde bij een 2-1-voorsprong tot twee keer toe matig uit. Dit zorgde volgens Van den Brom voor nervositeit bij de defensie, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor de ommekeer in de slotfase.

De kritiek op Vandevoordt neemt overigens week na week toe. Het is niet zo dat hij de blunders opstapelt, maar volgens velen is de belofteninternational op dit moment nog geen puntenpakker. Met Tobe Leysen en Vic Chambaere heeft Van den Brom nog twee piepjonge doelmannen achter de hand.

Voetbalkrant.com sprak met twee gewezen doelmannen over de situatie van Maarten Vandevoordt. “Misschien werd er wel te snel een tweede Courtois gemaakt van Vandevoordt”, vraagt Philippe Vande Walle zich luidop af. “Uiteraard heeft hij de kwaliteiten om carrière te maken in België en van daaruit verder te gaan kijken, maar ik heb hem tot dusver zelden exceptionele dingen zien doen. Laat hem rustig zijn plaats zoeken, ook al gaat dat gepaard met hoogtes en laagtes.”

Stijn Stijnen voegt daaraan toe dat Maarten Vandevoodt allerminst geholpen wordt door zijn defensie. “De verdediging is gewoon niet sterk genoeg. Als steeds dezelfde fouten gemaakt worden, wijst dat op een gebrek aan kwaliteit. Ik vind dat het heel gemakkelijk is om een 19-jarige doelman, nota bene een uitzonderlijk Belgisch talent, als schuldige aan te duiden. Het klopt dat Maarten nog niet heeft uitgeblonken, maar hij wordt in de steek gelaten door zijn defensie.”

We hebben te snel een tweede Courtois van hem gemaakt - Philippe Vande Walle

Het feit dat John van den Brom zijn doelman in de kleedkamer openlijk bekritiseerde, is voor Stijn Stijnen totaal onbegrijpelijk. “Het is zeer goedkoop van de trainer om dat bij een 19-jarige doelman te doen, zeker als de verdediging al wekenlang niet op niveau presteert. Het is gewoonweg niet genoeg om de nul te houden, de organisatie klopt niet.”

“Ervaring essentieel om mee te doen bovenin”

Wat andermaal opviel tegen Club Brugge, is dat Genk de knop niet kan omdraaien na een tegenslag. Dat Genk met een gebrek aan ervaring en leiderschap kampt, werd de voorbije weken eens te meer pijnlijk duidelijk. Ter illustratie: Racing Genk telt geen enkele dertiger in zijn selectie.

Philippe Vande Walle: “Een leider kan je ook zijn zonder 500 matchen te hebben gespeeld in eerste klasse. Het spelniveau is niet het probleem bij Racing Genk, maar wel het gebrek aan regelmaat. Op bepaalde momenten komen ze tekort op het vlak van mentale weerbaarheid. Dat was zondag ook het geval.” Na de 2-3 van Ricca had Racing Genk nog tien minuten de tijd om een slotoffensief in elkaar te knutselen, maar Mignolet moest niet meer in actie komen.

“Je hebt altijd een goeie mix nodig tussen jonge jongens en ervaring”, weet Stijn Stijnen. “Bij Genk gaan ze voor jonge spelers die doorverkocht kunnen worden… Maar ervaring is en blijft essentieel om mee te doen bovenin. Die balans moet goed zitten. Je hebt jongens nodig om de kar te trekken als het moeilijk gaat, en daar ontbreekt het Genk aan.”