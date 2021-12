Joshua Zirkzee, momenteel nog steeds het doetje van Anderlecht: zoveel talent, zo weinig drive

Het seizoen is halfweg en bij Anderlecht beginnen ze zich toch af te vragen of ze Joshua Zirkzee het nodige karakter kunnen bijbrengen. De Nederlander werd door Bayern München naar België gestuurd om harder te worden, maar die missie is tot nu toe niet geslaagd.

De match tegen Seraing was daar weer een voorbeeld van. Zirkzee heeft zoveel talent en is in principe de beste afwerker die Anderlecht in de rangen lopen heeft. Maar... dan moet hij wel eens een bal in de box van dichtbij zien. En dat ligt niet aan zijn ploegmaats. De 20-jarige aanvaller blinkt vooral uit in afwezigheid in de zone van de waarheid. Soms fysiek, soms mentaal.

Waarmee we willen zeggen: als hij wel in de box staat, toont hij niet de drive om absoluut te willen scoren. Maar meestal is hij er zelfs niet. Bij één bepaalde fase gisteren veroverde Anderlecht de bal en wou het snel naar voor spelen. Tegen de tijd dat Zirkzee tot aan de zestien gesloffeld was, was de fase al voorbij. We zaten naast Peter Vandenbempt in de perstribune van Pairay en die kon zijn ogen niet geloven. "Je zou toch denken dat een spits in zo'n geval richting zestien spurt?", riep hij op de radio.

Talent alleen is niet genoeg

Maar het zit er momenteel nog niet in. Dat was ook zijn probleem bij Bayern. Vorig seizoen zei toenmalig coach Hansi Flick daar dit nog over: "Talent alleen is niet genoeg, het is belangrijk dat hij aan zichzelf werkt", zei Flick. "Dan kan hij Bundesliga spelen. Het gaat om mentaliteit en houding en de absolute wil om te laten zien wat je wilt.”

Bayern hoopte dat Zirkzee in een fysiek zware competitie als de Jupiler Pro League meer strijder zou worden. Ook dat hij vertrouwen zou opdoen, want in een minder sterke competitie zou hij toch zijn doelpunten maken... In 14 matchen in de competitie scoorde hij zes keer en gaf twee assists. Te weinig voor wat hij met zijn talent zou kunnen doen.

Vincent Kompany wordt er bijwijlen gek van. Hij probeerde alles al om hem te prikkelen, maar het wil er maar niet uitkomen. Zirkzee is nog te veel alibivoetballer. Hij gaat in duels alsof hij van glas is en durft zijn toch wel grote lichaam niet te gebruiken. De prestatie tegen Seraing heeft hem geen punten opgeleverd. Benieuwd of een Yari Verschaeren zondag niet de voorkeur gaat krijgen als tweede spits...