Kan Racing Genk het deze keer wel afmaken tegen Club Brugge?

Met Racing Genk tegen Club Brugge staat woensdagavond een absolute topper op het programma. De twee nemen het namelijk in de 1/8e finales van de Beker van België tegen elkaar op. Het wordt meteen een heruitgave van de competitiewedstijd van afgelopen zondag. Toen won Club met 2-3.

Nieuwe kans voor Genk

KRC Genk – Club Brugge stond ook enkele dagen geleden al eens op het programma. Toen in de reguliere competitie.

Toen was het KRC Genk dat de wedstrijd had kunnen winnen. Via Ugbo werd het zelfs nipt geen 3-1. De kans om de wedstrijd helemaal vast te nemen.

Het was uiteindelijk Club Brugge dat met z’n tienen een achterstand nog kon ombuigen in een 2-3-overwinning.

Vooral Ruud Vormer maakte als invaller het verschil in de laatste twintig minuten.

Bij Racing Genk beseffen ze dat Club Brugge te kloppen was. Bij Club Brugge beseffen ze dat ze geluk gehad hebben.

Genk zal er dan ook alles aan doen om de blamage van vorige week uit te wissen met een overwinning in de Beker van België.

Doelpuntrijk duel

In de laatste drie uitgaven van deze wedstrijd vielen er maar liefst dertien doelpunten!

Goed voor een gemiddelde van 4.3 doelpunten per match.

Van die dertien goals kwamen er in totaal zeven van Club Brugge en zes van Racing Genk. Netjes verdeeld dus.

Als ze op dat elan doorgaan mogen we ons ook in de bekerwedstrijd aan heel wat doelpunten verwachten!

Enkele bettips

Genk wint of gelijkspel (notering van 1.71)

Er worden meer dan 2.5 doelpunten gescoord (notering van 1.60)

Beide teams scoren (notering van 1.54)