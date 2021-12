Vanavond een nieuwe kans voor Yannick Thoelen: "Ik gooi de handdoek niet in de ring en heb nog veel ambitie"

Yannick Thoelen is sinds de start van het seizoen geen eerste doelman meer van KV Mechelen. Dat doet hem pijn, maar vanavond krijgt hij een nieuwe kans en die wil hij vol grijpen.

Sinds zijn aankomst bij KV Mechelen in de zomer van 2019 was Yannick Thoelen de absolute nummer één in doel bij de Kakkers. Dit seizoen kwam daar verandering in, want de 31-jarige doelman speelde nog geen minuut. Hij verloor zijn plek in doel aan de jonge Gaëtan Coucke, maar vanavond zal hij in de Beker van België nog eens minuten mogen maken.

"De eerste weken waren heel moeilijk. Uiteindelijk kan je twee dingen doen: de klootzak uithangen en de sfeer verzieken of positief blijven. Toegegeven: lange tijd streed ik elke dag tegen mezelf om me telkens op te laden, maar nu probeer ik bepaalde gevoelens een positieve draai te geven", vertelde de doelman aan Het Laatste Nieuws. "Als ik mijn kans krijg, moet ik ervoor zorgen dat ik fysiek en mentaal klaar ben. Ik gooi de handdoek niet in de ring en heb nog veel ambitie. Zonder arrogant of hautain te willen klinken, maar ik wil zo snel mogelijk mijn plek onder de lat terugwinnen”, voegde Thoelen er aan toe.

Een transfer? "Daar ben ik niet mee bezig"

Thoelen is 31 jaar oud en heeft nog een contract bij KV Mechelen tot 2025. Zomaar vertrekken zal hij dus niet kunnen, maar dat vindt hij opzich geen drama: "Ik ben niet bezig met een transfer of uitleenbeurt. Anderzijds: zeggen dat ik sowieso blijf in Mechelen kan ik niet. Daarvoor is de voetbalwereld te onvoorspelbaar. Als er een opportuniteit komt waar iedereen beter van wordt, dan kan het snel gaan. Ik heb al gezegd dat ik de rest van mijn carrière in Mechelen wil doorbrengen, en dat blijft zo. Maar ik wil ook spelen. Dat zorgt voor een tweestrijd. Kijk, ik ga niet pushen of dreigen met een vertrek. Ik wil mijn plek in doel terug afdwingen op een correcte manier", besloot de ambitieuze Yannick Thoelen.