De hemel klaart weer op voor Hein Vanhaezebrouck: "Er was hier en daar wat kritiek"

De Buffalo's wonnen afgelopen weekend van Standard en met de kwalificatie voor de volgende ronde van de beker klaart de hemel weer wat op in Gent.

Hein Vanhaezebrouck was achteraf een blij man. “Voor rust speelden we heel dominant en kwamen ze er amper uit. Jammer genoeg laten we het opnieuw na om de partij dan al te beslissen. Maar daar heb ik al genoeg over gesproken. Uiteindelijk zag je na rust dat zij ook best goed kunnen voetballen”, klinkt het in het Nieuwsblad.

Op de tegenaanval kwam de wedstrijd alsnog in zijn definitieve plooi. “De Sart zet die penalty netjes om. Geen verrassing voor mij, want ik heb veel vertrouwen in hem. Met Bezus hebben we echter nog een prima optie en er zijn nog wel enkele jongens die een strafschop kunnen omzetten. Maar je moet wel elke keer die bal tegen de netten trappen.”

Nochtans was het afgelopen week niet allemaal koek en ei in Gent. “Donderdag was er hier en daar nog wat kritiek na die nederlaag in Cyprus, maar dankzij die overwinning tegen Standard en deze bekerzege werd het een uitstekende week voor ons.”