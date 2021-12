De Pro League wil de tribunes openhouden en de fans van ontspanning voorzien

Het lijkt erop dat er binnenkort weer voor een tijd geen fans meer in de stadions gaan mogen. De Pro League kwam met een eerste reactie naar buiten.

"Wij hebben het advies van de GEMS ook uit de media vernomen. De voorbije maanden hebben wij permanent en constructief met de verschillende overheden samengewerkt. Een voetbalwedstrijd bijwonen in de tribunes gebeurt in een veilige omgeving, dat wordt ook bevestigd door wetenschappelijke studies", aldus de Pro League tegenover Het Nieuwsblad.



"Het is geen geheim dat wedstrijden achter gesloten deuren een enorme financiële klap zouden betekenen voor onze clubs, die bovendien nog steeds kampen met de gevolgen van de lege tribunes vorig seizoen. Dit heeft een zware impact op de activiteiten en werkgelegenheid bij onze clubs. We hopen dat het constructieve overleg en het vertrouwen van de voorbije maanden helpt om de tribunes open te houden. Zo kunnen we ook in deze moeilijke tijden ontspanning blijven voorzien voor de fans", klinkt het verder nog.