Debat van de week: wie wint de Beker van België? (En deze topclub is voor u dé teleurstelling van de competitie tot dusver!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de grootste teleurstelling tot op heden in de Jupiler Pro League onder de topclubs. U koos daarbij voor Club Brugge, met meer dan een derde van de stemmen. Anderlecht, Genk en Standard bevolken collectief de tweede plek, Antwerp en Gent komen er voorlopig het minst slecht vanaf. Deze week polsen we even naar de Beker van België, waar we stilaan in de fase van de waarheid aankomen - al is er donderdagavond nog een laatste achtste finale. Enkele interessante clubs zijn al uitgeschakeld, nog negen teams kunnen de Beker winnen. Wie gaat er volgens jou met de Croky Cup vandoor? Welke topclub stelde u tot op heden het meest teleur? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wint de Beker van België? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Anderlecht 6% Beerschot 6% Club Brugge 29% Eupen 6% Gent 6% KV Kortrijk 6% KV Mechelen 24% OH Leuven 6% Standard 12% Stem Je kan nog stemmen tot 04/12/2021 21:00.