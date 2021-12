Er is niks blijven hangen bij Union na de nederlaag tegen OHL: "Gemotiveerd, we moesten ze zelfs afremmen"

Union SG moet vrijdag al aan de slag op het kunstgrasveld van STVV. En daar vrezen ze toch wel wat voor bij de leider in de JPL: "Onze spelers zijn dat niet gewend en alles is anders op zo'n veld", aldus Felice Mazzu. Assistent Karel Geraerts zag wel geen sporen na de nederlaag tegen OHL.

De spelers konden de ontgoocheling snel een plaats geven. "Ze zijn altijd erg gemotiveerd en integendeel, soms moet je ze afremmen", aldus Geraerts bij LDH. "We waren allemaal erg teleurgesteld na de wedstrijd, maar we gingen snel weer aan de slag zoals we dat al een jaar, anderhalf jaar doen."

Er is dus niks blijven hangen. "Uiteindelijk hadden we niets te verwijten aan de spelers die het niet verdienden te verliezen. Union vat nu een zeer belangrijke periode aan tot het einde van het jaar, maar dat is ook het geval andere teams. We zullen moeten proberen om in een goede positie te komen om in januari weer te kunnen starten."